Израиль первым в мире запретил торговлю натуральным мехом

Соответствующий закон вступит в силу через полгода.

Израиль стал первой в мире страной, которая запретила торговлю натуральным мехом.

Об этом заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, лишнее. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств", — отметила она.

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Сообщается, что соответствующий закон вступит в силу через полгода. Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now уже приветствовала решение Израиля.

Напомним, что в 2019 году Калифорния стала первым штатом, где запретили продажу одежды из меха.

В том же году в Сербии вступил в силу запрет на разведение и убийство животных для производства меховых изделий. Запрет приняли в 2009 году, но его вступления в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес.

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