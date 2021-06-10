Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Відповідний закон набуде чинності через півроку.

Ізраїль став першою в світі країною, яка заборонила торгівлю натуральним хутром.

Про це заявила міністерка охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель, передає The Jerusalem Post.

"Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовну жорстокість і страждання. Використання шкіри та хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств", - зазначила вона.

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Повідомляється, що відповідний закон набуде чинності через півроку. Неурядова організація із захисту прав тварин Animals Now вже привітала рішення Ізраїлю.

Нагадаємо, що у 2019 році Каліфорнія стала першим штатом, де заборонили продаж одягу з хутра.

Того ж року у Сербії набрала чинності заборона на розведення та вбивство тварин для виробництва хутряних виробів. Заборону ухвалили в 2009 році, але її набрання чинності було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес.

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