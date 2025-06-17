Трамп втік з саміту G7: усе про скандал і чи пов’язано це з Україною

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді 16 червня, посилаючись на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Заява Білого дому

Напередодні від’їзду Трампа, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила у соцмережі X, що президент змушений повернутися до Вашингтону через загострення ситуації на Близькому Сході:

«Було досягнуто багато чого, але через події на Близькому Сході президент Трамп поїде сьогодні ввечері (16 червня за місцевим часом — Ред.) після вечері з главами держав».

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Сам Трамп підтвердив своє рішення, сказавши: «Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно».

Скасування зустрічі з Зеленським

Згідно з повідомленнями, на полях саміту була запланована двостороння зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка не відбулася через достроковий від’їзд Трампа. Варто зазначити, що від’їзд Трампа відбувся за кілька годин до прибуття Зеленського.

Напередодні Білий дім підтверджував підготовку двосторонніх зустрічей, але не уточнив з ким саме. Водночас Зеленський заявляв, що планує підняти питання покупки оборонного пакета у США під час зустрічі з президентом країни Дональдом Трампом.

Заява Макрона щодо від’їзду Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив достроковий від’їзд Дональда Трампа мирними переговорами на Близькому Сході. США заявили, що Трамп пропустить серію зустрічей, які відбудуться у вівторок і будуть присвячені триваючій війні в Україні та питанням світової торгівлі.

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Макрон зазначив, що Трамп повідомив, що «переговори тривають». Французький лідер підкреслив, що якщо США зможуть домогтися припинення вогню, це буде великим досягненням, і Франція повністю підтримує таку ініціативу.

«Потім, щойно буде досягнуто припинення вогню — і я думаю, що заяви, зроблені президентом Трампом, цілком позитивні — роль, яку повинні будуть відіграти Сполучені Штати, буде ключовою. Французи, разом з британцями та німцями, готові відновити серйозні переговори. Переговори, які ми ніколи, якщо взагалі коли-небудь, припиняли», — заявив Макрон.

Трамп спростував слова Макрона

Однак Трамп спростував цю заяву на своїй сторінці в соцмережі Truth Social, заявивши:

«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше».

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Деталі від’їзду Трампа

Згідно з повідомленнями ЗМІ, до Вашингтона разом із Трампом вилетів держсекретар США Марко Рубіо. CNN також інформує, що Трамп наказав своїм підлеглим з адміністрації, відповідальним за національну безпеку, зібратися в ситуаційній кімнаті Білого дому. Це спеціалізовані приміщення, призначені для термінових нарад під час кризових ситуацій, де обладнано засоби зв’язку для управління американськими військами по всьому світу.

Крім того, CNN повідомляє, що Трамп доручив своїй команді якомога швидше організувати зустріч з іранськими офіційними особами, щоб з’ясувати, чи серйозно Тегеран налаштований на дипломатичне вирішення конфлікту з Ізраїлем.

Думки експертів

Політичний експерт Вадим Денисенко висловив свою думку щодо термінового від’їзду президента США Дональда Трампа з саміту G-7. За його словами, є кілька причин, які можуть пояснити цей крок:

Масована атака Росії на Київ

«З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо», — зазначив Денисенко.

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Тиск на Трампа з боку європейців та республіканців

«Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян — тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати», — додав експерт.

Важливість республіканського рейтингу в США

«На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп — рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа — мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями», — підсумував Денисенко.

Водночас політолог Олег Лісний в коментарі для 24 Каналу висловив свою думку щодо причин дострокового від’їзду Дональда Трампа з саміту G7. За його словами, Трамп вирішив залишити саміт, оскільки йому не хотілося брати на себе відповідальність за важливі питання, які мали обговорювати лідери на зустрічі.

«Йому потрібно було говорити про тарифи, а це дуже неприємно, треба було говорити з Зеленським, а це знову — про війну і про санкції, які він не збирається вводити проти Росі», — заявив експерт.

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Політолог підкреслив, що така поведінка президента США демонструє зневажливе ставлення до Європи та важливості глобальних проблем.

Лісний також порівняв Трампа з дитиною, яка намагається сховатися від проблем, замість того, щоб їх вирішувати.

«Вчергове Трамп показав, що він інфантил. Він нагадує дитину — коли її щось дуже лякає, вона закривається ковдрою і вважає, що у такий спосіб розв’язала всі проблеми. А коли прибере ковдру, то наступить ранок і буде щось нове та позитивне», — додав політолог.

Нагадаємо, що Дональд Трамп уже не вперше уникає зустрічей з Володимиром Зеленським. У Римі перед похованням Папи Римського Франциска, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели 15-хвилинну зустріч. Президенти мали зустрітися ще один раз. Проте друга зустріч двох лідерів не відбулася, адже американський президент вилетів із Риму.

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