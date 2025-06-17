Саміт G7 у Канаді: "втеча" Трампа та заяви американського лідера про Путіна

Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково залишив саміт «групи семи» у Канаді. Речниця Білого дому Керолайн Левіт пояснила — президент вирішив повернутися додому через події на Близькому Сході. Сам Трамп написав на «Трус соушл», що «всі мають негайно евакуюватися із Тегерана». Сьогодні до саміту G7 у Канаді має приєднатися президент України Володимир Зеленський — він мав намір говорити із Трампом про купівлю зброї.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

У променях призахідного сонця, під час групового фото із лідерами групи семи, Дональд Трамп забирає всю увагу журналістів. Його речниця Керолайн Левіт щойно повідомила в соцмережі X — президент США достроково залишає саміт і повертається додому через події на Близькому сході.

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«Маю повернутися. Це дуже важливо. Хочу лише подякувати чудовому господарю, фантастична робота, дякую Канаді. Але, напевне, ви бачите те, що і я. Маю повернутися якнайшвидше», — заявив Трамп.

Від цих пояснень Трампа не стає зрозуміліше, чому він перериває участь у саміті. Премʼєр-міністр Канади лише зронить на ходу — що розуміє причини.

Втім за лаштунками порозуміння не було, пише «Ньйю Йорк Таймз». Усі, окрім Трампа, лідери виступали за деескалацію на Близькому сході. Президент США не погодився підписати таку заяву.

Посадовець, який побажав залишитися анонімним для обговорення спільної заяви, не пояснив, чому президент проти підписання. Проект заяви не був оприлюднений, але його копія є у «Ньйю Йорк Таймз», у ній міститься заклик як до Ізраїлю, так і до Ірану, припинити напади один на одного, в результаті яких за останні кілька днів загинули десятки людей в обох країнах.



Трамп стоїть перед критично важливим вибором, чи вступати у війну на боці Ізраїлю. А саме — чи знищувати укріплений глибоко під землею завод зі збагачення урану у Фордо. Про це його начебто попросив премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу, адже пробити укріплення у скелях здатні лише американські бомбардувальники В-2. На запитання журналістів, чи мають США намір втручатися, Трамп відповів, що не хоче обговорювати питання. Втім на «Трус соушл» залишив таке повідомлення: «Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це не раз! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерану».

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Президент Франції Еманюель Макрон після того, як Трамп залишив зібрання, заявив: переговори про деескалацію тривають.

«Президент Сполучених Штатів кілька хвилин тому сказав, що переговори тривають, і це добре. Тож, якщо США зможуть забезпечити припинення вогню, це дуже добре, і Франція це підтримає, і ми сподіваємося, що вони це зроблять», — каже Еммануель Макрон.

У вівторок до лідерів групи семи приєднається Володимир Зеленський. Другий день саміту планували присвятити Україні. Зеленський розраховував говорити із Трампом про придбання зброї. Також Україна разом із партнерами збиралася переконувати США у необхідності посилення санкційного тиску на Росію, включно із встановленням цінової стелі на нафту. До того, як залишити саміт, Трамп встиг заявити: те, що Росію вигнали із групи восьми — взагалі було помилкою, що призвела до війни.

“Це було великою помилкою. У вас не було б цієї війни. Ваш ворог був би за столом переговорів. Я навіть думаю, що він насправді і не був ворогом на той час. Не було жодної концепції. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Але так само, якби він був членом того, що тоді називалося G8 — це завжди була G8 — у вас би зараз не було війни”, - заявив він.

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Росію виключили із групи восьми ще 2014 року — одразу після незаконної анексії Криму. Трамп не раз публічно виступав за повернення Путіна до елітного клубу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРАМП на СКАНДАЛЬНІЙ НОТІ САМОУСУНУВСЯ із саміту G7! ЯК ТЕПЕР БУДЕ з питанням по УКРАЇНІ?