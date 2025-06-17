Внаслідок обстрілу Києва постраждав поїзд Інтерсіті+, який прямував до Польщі (фото)

наслідки обстрілу / © Укрзалізниця

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Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці у пункті базування було пошкоджено поїзд Інтерсіті+, який мав слідувати маршрутом Київ — Перемишль.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

На бортах потяга розміщена відома робота американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена незламності українців, які щодня рухаються вперед.

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Попри атаку, поїзд зберіг працездатність: оперативно замінили пошкоджені вікна, і вже о 11:36 він відправився з Києва до Перемишля відповідно до графіка.

Наслідки обстрілу / © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська вночі проти 17 червня завдали однієї з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих і щонайменше 2 балістичні ракети. Внаслідок ворожої атаки загинули 20 осіб.