ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1305
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок обстрілу Києва постраждав поїзд Інтерсіті+, який прямував до Польщі (фото)

Попри пошкодження вікон через обстріл, Інтерсіті+ був оперативно відновлений і вирушив у запланований рейс.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обстрілу

наслідки обстрілу / © Укрзалізниця

Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці у пункті базування було пошкоджено поїзд Інтерсіті+, який мав слідувати маршрутом Київ — Перемишль.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

На бортах потяга розміщена відома робота американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена незламності українців, які щодня рухаються вперед.

Попри атаку, поїзд зберіг працездатність: оперативно замінили пошкоджені вікна, і вже о 11:36 він відправився з Києва до Перемишля відповідно до графіка.

Наслідки обстрілу / © Укрзалізниця

Наслідки обстрілу / © Укрзалізниця

/ © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська вночі проти 17 червня завдали однієї з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих і щонайменше 2 балістичні ракети. Внаслідок ворожої атаки загинули 20 осіб.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie