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Внаслідок обстрілу Києва постраждав поїзд Інтерсіті+, який прямував до Польщі (фото)
Попри пошкодження вікон через обстріл, Інтерсіті+ був оперативно відновлений і вирушив у запланований рейс.
Внаслідок нічного ворожого обстрілу столиці у пункті базування було пошкоджено поїзд Інтерсіті+, який мав слідувати маршрутом Київ — Перемишль.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
На бортах потяга розміщена відома робота американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена незламності українців, які щодня рухаються вперед.
Попри атаку, поїзд зберіг працездатність: оперативно замінили пошкоджені вікна, і вже о 11:36 він відправився з Києва до Перемишля відповідно до графіка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська вночі проти 17 червня завдали однієї з наймасштабніших атак на Київ, застосувавши 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих і щонайменше 2 балістичні ракети. Внаслідок ворожої атаки загинули 20 осіб.