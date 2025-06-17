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Ілон Маск здав тест на наркотики: який результат
Ілон Маск здав тест на наркотики на тлі чуток і дискусій щодо його поведінки та висловлювань.
Американський бізнесмен Ілон Маск пройшов тест на наркотики та опублікував його результати в Мережі.
Про це йдеться у дописі мільярдера у соцмережі X.
Згідно з інформацією в опублікованому документі, Маска перевірили на вживання кетаміну, кокаїну, амфетаміну, екстазі, фентанілу та інших видів наркотиків. Тест показав негативний результат.
«Лол», — коротко прокоментував бізнесмен.
Нагадаємо, ще в січні 2024 року The Wall Street Journal інформувало, що керівники та члени правління компаній Маска занепокоєні його провокаційним витівками. Зокрема, зазначалося, що бізнесмен продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Близьке оточення було стурбоване тим, що такий спосіб життя Маска може зашкодити його бізнесу.
У травні 2025 року видання The New York Times повідомило, що Маск вживав наркотики в набагато більших кількостях, ніж вважалося раніше. Це був не лише кетамін, а й екстазі та психоделічні гриби.
У червні The Washington Post поінформувало, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови після публічної сварки з Маском назвав його «наркозалежним із великим стажем».