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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ілон Маск здав тест на наркотики: який результат

Ілон Маск здав тест на наркотики на тлі чуток і дискусій щодо його поведінки та висловлювань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Американський бізнесмен Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск / © Associated Press

Американський бізнесмен Ілон Маск пройшов тест на наркотики та опублікував його результати в Мережі.

Про це йдеться у дописі мільярдера у соцмережі X.

Згідно з інформацією в опублікованому документі, Маска перевірили на вживання кетаміну, кокаїну, амфетаміну, екстазі, фентанілу та інших видів наркотиків. Тест показав негативний результат.

«Лол», — коротко прокоментував бізнесмен.

Результат тесту на наркотики Ілона Маска / © Ілон Маск / Twitter

Результат тесту на наркотики Ілона Маска / © Ілон Маск / Twitter

Нагадаємо, ще в січні 2024 року The Wall Street Journal інформувало, що керівники та члени правління компаній Маска занепокоєні його провокаційним витівками. Зокрема, зазначалося, що бізнесмен продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Близьке оточення було стурбоване тим, що такий спосіб життя Маска може зашкодити його бізнесу.

У травні 2025 року видання The New York Times повідомило, що Маск вживав наркотики в набагато більших кількостях, ніж вважалося раніше. Це був не лише кетамін, а й екстазі та психоделічні гриби.

У червні The Washington Post поінформувало, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови після публічної сварки з Маском назвав його «наркозалежним із великим стажем».

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