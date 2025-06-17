У Києві — небезпека: після обстрілу містян попереджають про вибухові пастки

Наслідки обстрілів Києва. / © Associated Press

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ДСНС та правоохоронці закликають мешканців та гостей столиці бути максимально уважними після нічної повітряної атаки. На місцях прильотів та поруч із ними можуть залишатися небезпечні фрагменти.

Про це повідомляє КМВА.

ДСНС попереджає про небезпеку. / © Київська міська військова адміністрація

Йдеться про уламки збитих ракет і дронів, елементи бойових частин, зокрема касетні суббоєприпаси. Такі предмети можуть становити смертельну загрозу.

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“У жодному разі не торкайтеся та не переміщуйте підозрілі об’єкти. Якщо ви виявили небезпечний предмет — негайно телефонуйте 101 або 102. Позначте місце, попередьте оточуючих та відійдіть на безпечну відстань”, — закликали в ДСНС.

Рятувальники наголошують: дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя — як ваше, так і тих, хто поруч.

ДСНС оприлюднила інфографіку з детальними інструкціями дій у разі виявлення небезпечних уламків.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

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Зокрема, на столичній Солом'янці було атаковано дві багатоповерхівки. В одній - зруйновано під’їзд. Під завалами шукають людей. Крім того, на Позняках дрон влетів у житловий будинок.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, росіяни вдарили по багатоповерхівці балістикою. Ракета пройшла дев'ять поверхів, під’їзд просто склався.