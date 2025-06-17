В Киеве — опасность: после обстрела горожан предупреждают о взрывных ловушках

Последствия обстрела Киева. / © Associated Press

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ГСЧС и правоохранители призывают жителей и гостей столицы быть максимально внимательными после ночной воздушной атаки. На местах прилета и рядом с ними могут оставаться опасные фрагменты.

Об этом сообщает КГВА.

ГСЧС предупреждает об опасности. / © Киевская городская военная администрация.

Речь идет об обломках сбитых ракет и дронов, элементах боевых частей, в частности кассетных суббоеприпасов. Такие предметы могут представлять смертельную угрозу.

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"Ни в коем случае не прикасайтесь и не перемещайте подозрительные объекты. Если вы обнаружили опасный предмет — немедленно звоните по телефону 101 или 102. Отметьте место, предупредите окружающих и отойдите на безопасное расстояние", — призвали в ГСЧС.

Спасатели подчеркивают: соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь — как вашу, так и рядом.

ГСЧС обнародовала инфографику с подробными инструкциями действий в случае обнаружения опасных обломков.

Напомним, ночью 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев. Враг выпустил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.

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В частности, на столичной Соломенке были атакованы две многоэтажки. В одной - разрушен подъезд.

По словам главы МВД Игоря Клименко, россияне ударили по многоэтажке баллистики. Ракета прошла девять этажей, подъезд просто сложился.