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Илон Маск сдал тест на наркотики: какой результат
Илон Маск сдал тест на наркотики на фоне слухов и дискуссий относительно его поведения и высказываний.
Американский бизнесмен Илон Маск прошел тест на наркотики и опубликовал его результаты в Сети.
Об этом говорится в заметке миллиардера в соцсети X.
Согласно информации в опубликованном документе, Маска проверили на употребление кетамина, кокаина, амфетамина, экстази, фентанила и других видов наркотиков. Тест показал отрицательный результат.
«Лол», — коротко прокомментировал бизнесмен.
Напомним, еще в январе 2024 года The Wall Street Journal информировало, что руководители и члены правления компаний Маска обеспокоены его провокационными выходками. В частности, отмечалось, что бизнесмен продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин. Близкое окружение было обеспокоено тем, что такой образ жизни Маска может навредить его бизнесу.
В мае 2025 года издание The New York Times сообщило, что Маск употреблял наркотики в гораздо больших количествах, чем считалось ранее. Это был не только кетамин, но и экстази и психоделические грибы.
В июне The Washington Post проинформировало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора после публичной ссоры с Маском назвал его «наркозависимым с большим стажем».