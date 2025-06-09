Маск внезапно поддержал Трампа после мощной ссоры

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Бизнесмен Илон Маск неожиданно и внезапно поддержал президента США Дональда Трампа после их недавнего публичного конфликта. Миллиардер одобрительно оценил позицию главы государства относительно протестов в Лос-Анджелесе.

Об этом свидетельствует сообщение Маска в соцсети Х.

Бизнесмен опубликовал скриншот сообщения президента США из Truth Social о том, что губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс «должны извиниться перед жителями города, поскольку начались столкновения».

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«Это не протестующие, это нарушители спокойствия и мятежники. Помните, никаких масок» — заявил Трамп в заметке, которую Маск поддержал публично.

Бизнесмен также перепостил сообщение вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Трамп «не потерпит беспорядков и насилия», а ситуация требует «решительного лидерства». Маск добавил к этому сообщению два эмодзи с американским флагом.

Сообщение Маска, где он поддержал заявления Трампа и Вэнса

Что известно о конфликте между Маском и Трампом?

Конфликт начался с того, что Маск публично раскритиковал новый налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью», которая «увеличит дефицит до 2,5 трлн долл.». В ответ президент США назвал бизнесмена «сумасшедшим».

Конфликт обострился после того, как Маск в соцсети X обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что без него тот проиграл бы выборы. Также миллиардер намекнул на возможность создания новой политической партии.

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В ответ президент США заявил, что «попросил Маска уйти», забрал субсидии для электромобилей и пообещал отменить госзаказы компаниям Маска как способ «сэкономить миллиарды». Бизнесмен отреагировал коротко: «Вперед, сделай мой день».

А еще Маск фактически обвинил Трампа в причастности к педофилии. Он заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в документах бизнесмена Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми. Правда, позже миллиардер снял это обвинение.

Трамп заявил, что отказывается разговаривать с Маском, потому что тот «сошел с ума»

Президент заявил о завершении отношений с миллиардером. Он также предупредил Маска о «серьезных последствиях», если тот будет финансировать на предстоящих выборах кандидатов от Демократической партии, которые могут проголосовать против налогового и бюджетного плана Трампа.

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В свою очередь Маск угрожает вывести из эксплуатации космический корабль Dragon от своей компании от SpaceX, на который сейчас полагается NASA для отправки астронавтов на Международную космическую станцию.