Бурные эмоции: Роналду расплакался после победы в Лиге наций (видео)

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался прямо на поле после победы в Лиге наций-2024/25.

В финале турнира Португалия одолела Испанию. Основное и дополнительное время матча на "Альянц Арене" в Мюнхене завершилось со счетом 2:2 , а в серии пенальти точнее были португальцы - 5:3.

В этом поединке Роналду забил гол на 61-й минуте, сравняв счет – 2:2.

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Доиграть матч до конца 40-летний Криштиану не смог. На 88-й минуте его из-за повреждения заменил Гонсалу Рамуш.

Во время серии пенальти Роналду очень нервничал и даже не смотрел, как команды пробивали 11-метровые, закрыв глаза руками.

После победы португальской сборной Криштиану вышел на футбольное поле и расплакался, обнимая партнеров. Эмоциональный момент попал на видео и завирусился в соцсетях.

По завершении матча Роналду прокомментировал завоевание трофея с национальной командой.

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"Я очень счастлив. Прежде всего за это поколение, оно заслуживало титул. Победить для Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа для своей страны.

Слезы и ощущение исполненного долга... Это отлично. Это наша нация. Мы маленький народ, но с большой амбицией. Я жил во многих странах, играл за разные клубы, но когда говорят о Португалии – это особое чувство. Быть капитаном этого поколения – это гордость. Победа в финале – всегда вершина для национальной команды", – цитирует Роналду издание Marca.

Для сборной Португалии это третий трофей истории. Все три – триумф на Евро-2016 и две победы в Лиге наций – состоялись при участии Роналду.

На счету Криштиану 221 матч и 138 голов за сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных команд.

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