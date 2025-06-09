Маск раптово підтримав Трампа після потужної сварки

Ілон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

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Бізнесмен Ілон Маск неочікувано та раптово підтримав президента США Дональда Трампа після їхнього нещодавнього публічного конфлікту. Мільярдер схвально оцінив позицію глави держави щодо протестів у Лос-Анджелесі.

Про це свідчить допис Маска в соцмережі Х.

Бізнесмен опублікував скриншот повідомлення президента США з Truth Social про те, що губернатор Каліфорнії та мер Лос-Анджелеса Карен Басс «мають вибачитися перед жителями міста, оскільки почалися зіткнення».

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«Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам’ятайте, жодних масок» — заявив Трамп у дописі, який Маск підтримав публічно.

Бізнесмен також перепостив повідомлення віце-президента Джей Ді Венса про те, що Трамп «не потерпить заворушень і насильства», а ситуація потребує «рішучого лідерства». Маск додав до цього допису два емодзі з американським прапором.

Допис Маска, де він підтримав заяви Трампа і Венса / © Соцмережа X

Що відомо про конфлікт між Маском і Трампом?

Конфлікт почався з того, що Маск публічно розкритикував новий податково-бюджетний закон Трампа, назвавши його «огидною мерзотою», яка «збільшить дефіцит до 2,5 трлн дол». У відповідь президент США назвав бізнесмена «божевільним».

Конфлікт загострився після того, як Маск у соцмережі X звинуватив Трампа в «невдячності» і припустив, що без нього той програв би вибори. Також мільярдер натякнув на можливість створення нової політичної партії.

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У відповідь президент США заявив, що «попросив Маска піти», забрав субсидії для електромобілів і пообіцяв скасувати держзамовлення компаніям Маска як спосіб «заощадити мільярди». Бізнесмен відреагував коротко: «Уперед, зроби мій день».

А ще Маск фактично звинуватив Трампа у причетності до педофілії. Він заявив, що очільник Білого дому начебто фігурує у документах бізнесмена Джеффрі Епштейна, якого судили за торгівлю дітьми. Щоправда, пізніше мільярдер зняв це звинувачення.

Трамп заявив, що відмовляється розмовляти з Маском, бо той «збожеволів».

Президент заявив про завершення стосунків з мільярдером. Він також попередив Маска про «серйозні наслідки», якщо той фінансуватиме на майбутніх виборах кандидатів від Демократичної партії, які можуть проголосувати проти податкового та бюджетного плану Трампа.

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Своєю чергою Маск погрожує вивести з експлуатації космічний корабель Dragon від своєї компанії від SpaceX, на який наразі покладається NASA для відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію.