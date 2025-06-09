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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
199
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2 хв

Освітня омбудсменка прокоментувала можливу заборону смартфонів у школах

Освітня омбудсменка вважає що поки не варто забороняти смартфони в школах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Смартфон

Смартфон

У той час як деякі країни вже запроваджують заборону на використання смартфонів у школах, в Україні це питання залишається відкритим.

Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла про поточну ситуацію та свою позицію щодо обмеження використання гаджетів учнями в інтервʼю РБК-Україна.

«Це цікаве питання, воно постійно порушується. Я вже зазначала, що наразі законодавством не врегульоване використання смартфонів школярами. Ми дивимося на приклади інших країн і вивчаємо їх досвід: дехто забороняє, дехто дозволяє», — пояснила Лещик.

Вона зауважила, що смартфони на уроках можуть відволікати учнів і формувати залежність, що негативно впливає на навчальний процес.

«Я розумію вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці. Це вже схоже на залежність, і це може заважати іншим, бути поганим прикладом», — сказала омбудсменка.

Однак, зважаючи на воєнний стан в Україні та постійні повітряні тривоги, повна заборона чи централізоване збирання телефонів під час уроків може бути неефективною або навіть небезпечною.

«Під час тривоги учень має взяти свої речі та перейти в укриття. Якщо телефони зберігаються у вчителя в коробці, це не дуже доцільно: відповідальність за гаджети лягає на педагога, а його основна задача — безпека дітей», — наголосила Надія Лещик.

На її думку, оптимальний підхід — залишити право визначення правил на рівні школи та батьківської спільноти.

«Поки немає законодавчої визначеності, батьки спільно з педагогами можуть розробити власні правила. Найкраще, якщо смартфон зберігається у рюкзаку дитини з вимкненим звуком. Під час тривоги учень просто бере свій рюкзак і йде в укриття — він відповідальний за свій телефон і не заважає іншим на уроці», — підсумувала вона

Нагадаємо, в одній із луцьких шкіл у руках учня вибухнув смартфон iPhone 11 Pro Max. Вибух стався безпосередньо в руках хлопця, який отримав легкі опіки.

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