ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1045
Час на прочитання
2 хв

YouTube більше не працюватиме на частині смартфонів: кого торкнеться

Google офіційно підвищив мінімальні вимоги до iOS, і тепер низка моделей «випадає» зі списку підтримки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
YouTube

YouTube

Google оновив застосунок YouTube для iPhone, і тепер він працюватиме лише на пристроях з iOS 16 та новішими версіями. Починаючи з релізу 20.22.1, старі моделі iPhone остаточно втратили підтримку останніх версій відеосервісу.

Про це повідомляє видання Neowin.

Серед смартфонів, які більше не зможуть оновити додаток, — iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus та перше покоління iPhone SE. Крім того, несумісним став і iPod touch 7-го покоління.

На планшетах YouTube більше не оновлюватиметься на iPad Air 2-го покоління та iPad mini 4.

Хоча старіші версії YouTube ще залишаються функціональними, користувачі цих пристроїв більше не отримуватимуть нових функцій, покращень або безпекових оновлень. У майбутньому програма взагалі може припинити роботу.

Єдиною альтернативою для таких користувачів залишається перегляд відео через браузер, але вебверсія має обмежену функціональність.

Нагадаємо, більшість людей залишають дім лише з телефоном у руках. І якщо з вами трапиться щось серйозне — наприклад, втрата свідомості чи ДТП — медики не знатимуть ні вашого імені, ні важливих медичних даних. Саме тут на допомогу приходить медична ID-картка, доступна в налаштуваннях iPhone або через додаток Health.

Найважливіше — ці дані можна переглянути навіть із заблокованого телефону, без введення PIN-коду або Face ID. Налаштування функції займає менше двох хвилин.

Функція доступна на всіх моделях iPhone 14 та новіших. Під час активації SOS (утримання кнопки блокування та однієї з кнопок гучності) телефон надсилає ваші дані та координати до екстрених служб і обраних контактів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1045
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