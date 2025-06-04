YouTube больше не будет работать на части смартфонов: кого коснется

YouTube

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Google обновил приложение YouTube для iPhone и теперь оно будет работать только на устройствах с iOS 16 и более новыми версиями. Начиная с релиза 20.22.1, старые модели iPhone окончательно потеряли поддержку последних версий видеосервиса.

Об этом сообщает издание Neowin.

Среди смартфонов, которые больше не смогут обновить приложение — iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus и первое поколение iPhone SE. Кроме того, несовместимым стал и iPod touch 7-го поколения.

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На планшетах YouTube больше не будут обновляться на iPad Air 2-го поколения и iPad mini 4.

Хотя более старые версии YouTube остаются функциональными, пользователи этих устройств больше не получают новых функций, улучшений или обновлений безопасности. В будущем программа вообще может прекратить работу.

Единственной альтернативой для таких пользователей остается просмотр видео через браузер, но веб-версия имеет ограниченную функциональность.

Напомним, большинство людей покидают дом только с телефоном в руках. И если с вами случится что-нибудь серьезное — например, потеря сознания или ДТП — медики не будут знать ни вашего имени, ни важных медицинских данных. Именно здесь на помощь приходит медицинская ID-карта, доступная в настройках iPhone или через приложение Health.

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Самое важное — эти данные можно просмотреть даже с заблокированного телефона, без ввода PIN-кода или Face ID. Настройка функции занимает менее двух минут.

Функция доступна на всех моделях iPhone 14 и более новых. При включении SOS (удерживания кнопки блокировки и одной из кнопок громкости) телефон отправляет данные и координаты в экстренные службы и избранные контакты.