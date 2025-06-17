Почему Трамп сбежал с саммита G7: дипломат объяснил, при чем здесь Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Внезапный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде фактически стал «побегом», чтобы не встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко высказал изданию hromadske.

Дипломат объяснил, почему Трамп мог стремиться избежать встречи с Зеленским на полях саммита «Большой семерки».

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«На самом деле эти его (Трампа — ред.) псевдообъяснения, по моему мнению, являются лишь прикрытием для того, чтобы не встречаться с Зеленским. Потому что ему нечего говорить Зеленскому. Он не может найти аргументов, почему он продолжает выгораживать Путина», — считает Огрызко.

«Думаю, это та ситуация, когда человеку просто нечего сказать, и для того, чтобы ничего не говорить, лучше уехать. Вот это он и сделал», — добавил он.

По оценкам дипломата, в отношениях с администрацией Трампа Киев может надеяться только на продажу оружия и передачу разведывательных данных. В то же время Украине следует больше работать с партнерами из Европы.

«Особого выбора нет, надо поднимать Европу, надо заставлять наших европейских партнеров защищать Украину, закрывать над нами небо. То, что сегодня произошло в Украине (массированная российская атака — ред.), — это еще один упрек нашим европейским партнерам за то, что они боятся собственной тени», — высказался Огрызко.

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Он объяснил, что если бы авиация одной из стран НАТО сбивала ракеты над украинской территорией, она никоим образом не была бы обозначена как страна, которая воюет с Россией.

Напомним, 16 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Объясняя такой поступок президента США, в Белом доме сослались на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Заметим, что на полях саммита была запланирована встреча Трампа с Зеленским.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп покинул саммит «Группы семи», чтобы вернуться в Вашингтон для работы над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Однако президент США опроверг такую информацию.

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