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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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"Скоро родится свет": победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о Путине

Яна Пасынкова сделала новое предсказание о судьбе Путина и диктаторов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова удивила предсказанием о "свете", который победит дьяволов.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что этот "свет" сможет победить "дьяволов", которыми она назвала диктаторов, в частности Путина.

"Скоро родится свет, который победит эту тьму. Еще в очень маленьком возрасте. Что это означает: будет ли это пришествие человека или организации, или это мистика, которая должна побороть дьяволов", - сказала Яна Пасынкова.

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