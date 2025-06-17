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"Скоро родится свет": победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о Путине
Яна Пасынкова сделала новое предсказание о судьбе Путина и диктаторов.
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова удивила предсказанием о "свете", который победит дьяволов.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что этот "свет" сможет победить "дьяволов", которыми она назвала диктаторов, в частности Путина.
"Скоро родится свет, который победит эту тьму. Еще в очень маленьком возрасте. Что это означает: будет ли это пришествие человека или организации, или это мистика, которая должна побороть дьяволов", - сказала Яна Пасынкова.