"Скоро родится свет": победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о Путине

Яна Пасынкова

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Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова удивила предсказанием о "свете", который победит дьяволов.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что этот "свет" сможет победить "дьяволов", которыми она назвала диктаторов, в частности Путина.

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"Скоро родится свет, который победит эту тьму. Еще в очень маленьком возрасте. Что это означает: будет ли это пришествие человека или организации, или это мистика, которая должна побороть дьяволов", - сказала Яна Пасынкова.