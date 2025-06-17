Когда закончится война в Украине: в ВСУ ответили

ВСУ на фронте

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Боец 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным «Заяц» рассказал о своей войне, усталости, недоверии к россиянам и вере в победу.

Об этом он заявил на Армия TV.

Военный не ожидает скорейшего завершения боевых действий и считает РФ страной, с которой «договориться невозможно».

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«Если бы устал. Но если все скажем, что устали, россиянин снова будет в нашем доме», — говорит боец.

По его словам, за годы войны российские войска неоднократно нарушали договоренности, поэтому ни одно перемирие не совершалось. Военный назвал окупантов фашистами и подчеркнул, что не имеет к ним никакого доверия.

«Это люди, с которыми договориться нереально», — подчеркнул морпех.

Он также отметил, что до завершения войны, вероятно, о демобилизации речь не будет. В то же время боец отмечает, что очень хочет мира, ведь войной больше всего страдают гражданские — особенно дети.

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После победы «Заяц» не планирует оставаться на службе — хочет заняться своим здоровьем и мечтает о доме и семье.

Напомним, российская армия перешла к применению новой тактики массированных ударов по Украине, сосредотачивая атаки дронами на одном или двух населенных пунктах одновременно.

Война демонстрирует, какие именно методы применения оружия наиболее эффективны. В случае с дронами россияне долго подбирали способ, как пробить украинскую противовоздушную оборону (ПВО).

При этом украинское ПВО вынуждено охватывать всю страну, при этом невозможно заранее определить, куда будет направлена атака. Россия использует до шести площадок запуска БПЛА, что позволяет одновременно поднимать в воздух более 200 дронов.

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