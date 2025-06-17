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"Шахтер" узнал соперника на старте квалификации Лиги Европы
Матчи первого отборочного раунда Лиги Европы состоятся 10 и 17 июля.
Во вторник, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Своего первого соперника в отборе второго по престижности еврокубка узнал донецкий "Шахтер", который в сезоне-2024/25 занял третье место в УПЛ, но попал в Лигу Европы как победитель Кубка Украины.
"Горняки", новым главным тренером которых стал турецкий специалист Арда Туран, начнут свой путь в еврокубках матчами с финским клубом "Ильвес Тампере".
Поединки 1-го отборочного раунда Лиги Европы состоятся 10 и 17 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.
Отметим, что "оранжево-черным" нужно пройти четырех соперников, чтобы добраться до основного этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.