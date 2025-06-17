"Шахтар" дізнався суперника на старті кваліфікації Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У вівторок, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Свого першого суперника у відборі другого за престижністю єврокубка дізнався донецький "Шахтар", який у сезоні-2024/25 посів третє місце в УПЛ, але потрапив до Ліги Європи як переможець Кубка України.

"Гірники", новим головним тренером яких став турецький фахівець Арда Туран, розпочнуть свій шлях у єврокубках матчами з фінським клубом "Ільвес Тампере".

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Поєдинки 1-го відбіркового раунду Ліги Європи відбудуться 10 та 17 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Зазначимо, що "помаранчево-чорним" потрібно пройти чотирьох суперників, щоб дістатися основного етапу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів.