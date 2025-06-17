Коли закінчиться війна в Україні: в ЗСУ відповіли

ЗСУ на фронті

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Боєць 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ з позивним «Заєць» розповів про свою війну, втому, недовіру до росіян та віру в перемогу.

Про це він заявив на «Армія TV».

Військовий не очікує швидкого завершення бойових дій та вважає РФ країною, з якою «домовитися неможливо».

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«Якби втомився. Але якщо всі скажемо, що втомилися — росіянин знову буде в нашій хаті», — каже боєць.

За його словами, за роки війни російські війська неодноразово порушували домовленості, тому жодне перемир’я не виконувалося. Військовий назвав окупантів фашистами й підкреслив, що не має до них жодної довіри.

«Це люди, з якими домовитися нереально», — наголосив морпіх.

Він також зазначив, що до завершення війни, ймовірно, про демобілізацію не йтиметься. Водночас боєць наголошує, що дуже хоче миру, адже на війні найбільше страждають цивільні — особливо діти.

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Після перемоги «Заєць» не планує залишатися на службі — хоче зайнятися своїм здоров’ям і мріє про дім і родину.

Нагадаємо, російська армія перейшла до застосування нової тактики масованих ударів по Україні, зосереджуючи атаки дронами на одному або двох населених пунктах одночасно.

Війна демонструє, які саме методи застосування зброї є найефективнішими. У випадку з дронами, росіяни довго підбирали спосіб, як пробити українську протиповітряну оборону (ППО).

При цьому українське ППО змушене охоплювати всю країну, при цьому неможливо заздалегідь визначити, куди саме буде спрямована атака. Росія використовує до шести майданчиків запуску БПЛА, що дозволяє одночасно піднімати у повітря понад 200 дронів.

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