Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение Москвы из G8 было большой ошибкой.

Спикера российского диктатора цитируют средства массовой пропаганды.

Песков прокомментировал саммит G7, который в этом году проходит в Канаде.

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«Конечно, мы следим за информационными сообщениями, которые сейчас поступают из Канады. Это важное событие, безусловно, и оно имеет значение с информационной точки зрения. Мы, безусловно, анализируем ту информацию, которая поступает», — сказал спикер президента РФ.

Вслед за Трампом Песков назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки».

"Мы согласны с президентом Трампом: исключение России из формата «восьмерки» было большой ошибкой. Но наша позиция хорошо известна: на сегодня для нас «семерка» потеряла практическое значение, учитывая сокращение доли стран G7 в мировой экономике и те тенденции, которые наблюдаются в этих странах», — высказался «рупор» Кремля.

Он добавил, что «на фоне таких форматов, как G20, „семерка“ выглядит весьма блекло и довольно и достаточно бесполезно».

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Напомним, прибыв на саммит G7 в Канаду 16 июня, Трамп заявил, что исключение России из «Группы восьми» в 2014 году было «большой ошибкой». По словам американского лидера, «у нас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8».

С заявлением Трампа не согласился республиканец, член Палаты представителей США Дон Бейкон. По его словам, Россия не должна возвращаться в формат G8, пока продолжается ее война против Украины.

Заметим, Россию исключили из G8 в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии против Украины. Этот шаг был ответом ведущих демократических стран на грубое нарушение международного права и территориальной целостности суверенного государства.