Администрация Трампа свернула работу группы давления на Россию - СМИ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа недавно свернула работу межведомственной группы, которая занималась разработкой стратегий давления на Россию с целью ускорить мирные переговоры с Украиной.

Об этом сообщили трое американских чиновников на условиях анонимности, пишет Reuters.

Группа была создана весной этого года, но уже в мае ее деятельность фактически прекратилась. Причина — нежелание самого Трампа обострять отношения с Кремлем. Участники процесса отметили, что с каждой неделей инициатива теряла поддержку на самом высоком уровне, и в итоге стала неактуальной.

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Сообщается, что хотя Трамп во время предвыборной кампании обещал быстро завершить войну в Украине, последние месяцы показали рост его разочарования из-за отсутствия реального прогресса. Он даже начал намекать, что Соединенные Штаты могут вообще выйти из процесса мирного посредничества. Это лишь усилило впечатление, что администрация уже не имеет четкого плана действий в отношении России.

Около трех недель назад произошло еще одно важное кадровое решение — из состава Совета национальной безопасности было уволено большинство специалистов, работавших над темой войны в Украине. После этого фактически не осталось команды, способной координировать работу. Среди уволенных оказался и главный советник Белого дома по вопросам Европы и России Эндрю Пик.

Хотя о самой группе ранее публично не сообщалось, ее работа охватывала широкий спектр вопросов — от ограничения поставок товаров в Россию из стран бывшего СССР до потенциальных экономических договоренностей с союзниками в Азии. Одним из направлений было убедить Казахстан активнее противодействовать обходу санкций, поскольку именно через его территорию Россия частично получает запрещенные товары.

Европейские партнеры США с тревогой следят за такими сигналами. В то же время Трамп во время саммита G7 заявил, что исключение России из «большой восьмерки» было ошибкой. Это лишь усилило опасения, что Вашингтон может ослабить поддержку Украины накануне важной встречи лидеров НАТО.

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Несмотря на закрытие группы, некоторые союзники Трампа, в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм, призывают к новым жестким санкциям против России. Однако сам Трамп неоднократно заявлял, что ответственность за войну несут обе стороны, что вызывает неоднозначную реакцию у международного сообщества. Большинство опрошенных чиновников не смогли назвать лицо, которое непосредственно приняло решение о прекращении работы группы, но все сошлись во мнении, что после кадровых изменений ее продолжение стало невозможным.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил досрочно уехать с саммита «Большой семерки», который проходит в Канаде.