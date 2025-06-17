Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа нещодавно згорнула роботу міжвідомчої групи, яка займалась розробкою стратегій тиску на Росію з метою пришвидшити мирні переговори з Україною.

Про це повідомили троє американських посадовців на умовах анонімності, пише Reuters.

Група була створена навесні цього року, але вже в травні її діяльність фактично припинилася. Причина — небажання самого Трампа загострювати відносини з Кремлем. Учасники процесу відзначили, що з кожним тижнем ініціатива втрачала підтримку на найвищому рівні, й у підсумку стала неактуальною.

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Повідомляється, що хоча Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв швидко завершити війну в Україні, останні місяці показали зростання його розчарування через відсутність реального прогресу. Він навіть почав натякати, що Сполучені Штати можуть взагалі вийти з процесу мирного посередництва. Це лише посилило враження, що адміністрація вже не має чіткого плану дій щодо Росії.

Близько трьох тижнів тому сталося ще одне важливе кадрове рішення — зі складу Ради національної безпеки було звільнено більшість фахівців, які працювали над темою війни в Україні. Після цього фактично не залишилося команди, здатної координувати роботу. Серед звільнених опинився і головний радник Білого дому з питань Європи та Росії Ендрю Пік.

Хоча про саму групу раніше публічно не повідомлялося, її робота охоплювала широкий спектр питань — від обмеження поставок товарів до Росії з країн колишнього СРСР до потенційних економічних домовленостей із союзниками в Азії. Одним із напрямків було переконати Казахстан активніше протидіяти обходу санкцій, оскільки саме через його територію Росія частково отримує заборонені товари.

Європейські партнери США з тривогою стежать за такими сигналами. Водночас Трамп під час саміту G7 заявив, що виключення Росії з «великої вісімки» було помилкою. Це лише посилило побоювання, що Вашингтон може послабити підтримку України напередодні важливої зустрічі лідерів НАТО.

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Попри закриття групи, деякі союзники Трампа, зокрема сенатор-республіканець Ліндсі Грем, закликають до нових жорстких санкцій проти Росії. Проте сам Трамп неодноразово заявляв, що відповідальність за війну несуть обидві сторони, що викликає неоднозначну реакцію у міжнародної спільноти. Більшість опитаних посадовців не змогли назвати особу, яка безпосередньо прийняла рішення про припинення роботи групи, але всі зійшлися на думці, що після кадрових змін її продовження стало неможливим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив достроково поїхати із саміту «Великої сімки», що проходить у Канаді.