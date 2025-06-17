Садовник показал, как за пять минут из домашних средств сделать эффективное средство от тли на растениях.

Тля на растении томата / © ТСН

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Тля может доставить хлопоты садоводам. Она может повредить растение, сделать его уязвимым к болезням или даже убить.

Садовод и садовый дизайнер Ли Бесталл ( thenortherndesigner ) в своем TikTok поделился рецептом, который он нашел в книге Нэнси Бертвисл «Чисто и зелено».

Чтобы приготовить домашний спрей от тли вам необходимо взять пустую бутылку с пульверизатором и воронку. Добавьте одну чайную ложку средства для мытья посуды (подойдет любая марка), две чайные ложки растительного масла (любого у вас под рукой – подсолнечного, рапсового и т.п.), а затем пару капель масла бутонов гвоздики – эта последняя часть является отпугивающей магией. Наконец медленно влейте 500 мл воды, чтобы не образовалась пена, и осторожно встряхните.

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Важное примечание: распыляйте это только поздним вечером, прямо перед сном. потому что, несмотря на то, что он поражает тлю, он также может нанести вред таким полезным жукам, как божья коровка. Но к вечеру большинство божьих коровок идут спать, оставляя вас свободными для борьбі с вредителями. Садовод использует именно эту смесь в течение последних двух лет, и это изменило для него правила игры. Никаких агрессивных химикатов, только простой действующий домашний раствор.