Атака на Киев: эксперт назвал опасное оружие, которое могло применить РФ

Атака РФ на Украину / © ТСН.ua

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В ночной атаке на Киев, 17 июня, Россия использовала кассетные боеприпасы неустановленного типа.

Об этом сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

По словам специалиста, взрывоопасные элементы могут быть не только впечатляющими — часто это противопехотные мины или так называемые мины-сюрпризы. Такие элементы разбрасываются при взрыве и могут оказаться особенно опасными для гражданского населения, поскольку маскируются под безвредные объекты.

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«Эти боеприпасы предназначены для того, чтобы заинтересовать человека. А когда она касается — взрыва», — объяснил Романенко.

Кроме кассетных боеприпасов Россия значительно увеличила количество атак с помощью дронов типа «Шахед», которые массово производят из-за их дешевизны. Как отмечает эксперт, 90% таких БПЛА украинские силы сбивают, но если летело 500-50 долетают.

Россия делает ставку на дешевое массовое оружие. Это иранская разработка, которую уже передали Северной Корее. С большой вероятностью изготовленные там дроны вернутся обратно в РФ», — добавил он.

Таким образом, РФ изменяет тактику воздушных атак, переходя к крупномасштабному использованию беспилотников и кассетного оружия. Эксперт предостерегает: это создает новые вызовы для ПВО и спасателей, а также повышает угрозу для гражданского населения.

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Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак со стороны России: враг выпустил по столице 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Наибольшие разрушения получили жилые дома в Соломенском и Дарницком районах, где были уничтожены десятки квартир, авто и часть инфраструктуры.

На местах трагедии работают спасатели, коммунальные службы и руководство районов, помогая людям разбирать завалы и восстанавливать элементарные условия жизни.

Характер разрушений свидетельствует о прицельном обстреле именно жилой застройки: ракеты попадали в верхние этажи домов и пробивали в подвалы.

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