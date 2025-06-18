Трамп відповів, чи ударять США по Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив невизначеність щодо можливого удару по Ірану, відповідаючи на питання журналістів на галявині Білого дому.

Про це пише Аljazeera.

На запитання, чи наближаються Сполучені Штати до нанесення удару по іранських ядерних об’єктах, Трамп відповів, що не може це підтвердити та відмовився давати конкретну відповідь. Він зазначив, що ніхто не знає, чи буде цей удар здійснено — «можливо, зроблю, можливо, ні».

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Водночас президент США заявив, що Іран наразі має багато проблем і хоче вести переговори. Трамп підкреслив, що раніше іранська сторона не вела переговорів із ним, попри численні жертви і руйнування. «Чому ви не домовилися зі мною раніше? Ви могли б мати нормальну країну», — сказав він, звертаючись до іранців.

Повідомляється, що таким чином, позиція Трампа щодо можливого військового удару по Ірану залишається невизначеною, а питання дипломатії та переговорів у центрі його уваги.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаель Багаеї назвав можливе втручання Сполучених Штатів у конфлікт приводом «для повномасштабної війни в регіоні».

Також повідомлялось про те, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відповів на заклик президента США Дональда Трампа до капітуляції, наголосивши, що «розумні люди» не розмовлятимуть з його країною мовою погроз.

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