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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ізраїль знищив важливий об'єкт іранського режиму: що відомо

Літаки ВПС Ізраїлю знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Війна між Іраном та Ізраїлем

Війна між Іраном та Ізраїлем / © ТСН.ua

У середу, 18 червня, Ізраїль завдав чергового удару по Ірану. Знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Як зазначається у повідомленні, «Торнадо продовжує обрушуватися на Тегеран».

«Літаки ВПС щойно знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму — центральний орган придушення іранського диктатора», — пише Кац.

Він пообіцяв, що атаки на символи влади та удари по режиму аятол триватимуть.

Нагадаємо, в Ірані пригрозили “повномасштабною війною у регіоні”. Так, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаель Багае заявив, що можливе втручання США в конфлікт на Близькому Сході стане приводом для ескалації.

Є припущення, до чого можуть вдатися Штати, щоб врегулювати конфлікт між Іраном та Ізраїлем. За даними американських чиновників, Трамп серйозно розглядав можливість вступу у війну та завдавання ударів по ядерних об’єктах Ірану, включно з підземним заводом у Фордо.

Також він пригрозив верховному лідеру держави та закликав її до капітуляції.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 18 червня, відповів на заклик президента США до капітуляції, наголосивши, що «розумні люди» не розмовлятимуть з його країною мовою погроз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
432
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