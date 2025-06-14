У столиці Ірану палає міжнародний аеропорт (відео)

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє про пожежу в міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані, столиці Ірану, опублікувавши на X відео стовпа диму та помаранчевого полум'я, що піднімається з того, що, за словами видання, раніше було аеропортом.

Додамо, що раніше Ізраїль відповів на обстріл Іраном.

© із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану. Атака була спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані.

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Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп заявив, що на Іран очікують нові удари, якщо не буде угоди, пригрозивши, що буде гірше, ніж вони очікували.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу і засудив дії Ізраїлю, цинічно назвавши їх такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право. При цьому господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою виступити посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».