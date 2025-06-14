В столице Ирана горит международный аэропорт (видео)

Пожар, огонь / © pixabay.com

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Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim сообщает о пожаре в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране, столице Ирана , опубликовав на X видео столба дыма и поднимающегося оранжевого пламени из того, что, по словам издания, ранее было аэропортом.

Ранее Израиль ответил на обстрел Ираном.

© из соцсетей

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака была ориентирована на главные объекты, связанные с разработкой ядерного орудия в Иране.

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После израильской атаки президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают новые удары, если не будет соглашения, пригрозив, что будет хуже, чем они ожидали.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу и осудил действия Израиля, цинично назвав их нарушающими Устав ООН и международное право. При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании израильско-иранского конфликта.