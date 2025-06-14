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- Украина
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В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы
Россияне снова атаковали мирные украинские города ночью
Взрывы раздались в Запорожской области .
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах.
Ранее сообщалось об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
Также мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в Кривом Роге.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов” .