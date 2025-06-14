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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы

Россияне снова атаковали мирные украинские города ночью

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Взрывы раздались в Запорожской области .

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

Ранее сообщалось об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Также мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в Кривом Роге.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов” .

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