У Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

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Вибухи пролунали у Запорізькій області.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

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Раніше повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Також моніторингові канали повідомили про низку вибухів у Кривому Розі.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.