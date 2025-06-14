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У Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи
Росіяни знову атакували мирні українські міста вночі
Вибухи пролунали у Запорізькій області.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
До відбою залишайтеся у безпечних місцях.
Раніше повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.
Також моніторингові канали повідомили про низку вибухів у Кривому Розі.
Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це ”війною дронів”. Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.