Війна майбутнього: у ЦПД пояснили, як має змінитися роль піхоти

Сьогоднішня піхота у майбутньому перетвориться на інженерів, аналітиків та операторів дронів

Реклама

У майбутньому солдати насамперед будуть операторами, інженерами та аналітиками. Ті, хто сьогодні йдуть в атаку та стріляють з автоматів, завтра керуватимуть безпілотними системами та програмуватимуть бойових роботів.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

«Важливе питання війни майбутнього — зміна ролі піхоти. Більше ШІ і автономних систем, які будуть заміняти класичного солдата. Це ускладнить й інформаційну війну, основна частина якої направлена на живих людей, військових, завжди», — зазначив Коваленко.

Реклама

Експерт наголосив, що елементи такої війни вже присутні у війні України з Росією, навівши приклад бойового зіткнення, проведеного однією з українських бригад, в якому класична піхота не брала безпосередньої участі.

«Просто скажу, що бойове зіткнення, в якому класична піхота не брала участі, вже відбулося у нашій війні з Росією. Цей бій провела одна з наших бригад», — підкреслив Коваленко.

За його прогнозами, до 2030-х років класична роль піхоти зазнає кардинальних змін, а на передній план вийдуть безпілотні технології та штучний інтелект.

Основні тенденції війни майбутнього

На думку Коваленка, вже зараз можна виділити кілька напрямів, за якими буде розвиватись стратегія ведення війни у майбутньому:

Реклама

Безпілотні платформи: У світі вже розробляються автономні наземні машини, здатні замінювати піхоту під час штурмів, ведення розвідки та евакуації поранених.

Рої дронів: Алгоритми керування дозволяють одночасно координувати дії десятків безпілотних літальних апаратів. Андрій Коваленко висловив переконання, що Україна посідатиме лідерські позиції у цій сфері.

ШІ-наведення зброї та багатозадачність: «Розумні» ракети та дрони, оснащені системами комп’ютерного зору, зможуть самостійно виявляти та знищувати цілі. Хоча деякі елементи цієї технології вже використовуються, її подальший розвиток буде стрімким.

Розвідка без ризику: Замість класичної піхотної розвідки використовуватимуться дрони, сенсорні мережі та аналіз великих даних, що дозволить збирати, обробляти та передавати інформацію в режимі реального часу без залучення особового складу.

Логістика та евакуація: Автономні безпілотні літальні та наземні платформи забезпечать постачання військ та евакуацію поранених з поля бою.

Нова роль солдата

Внаслідок цих технологічних змін фундаментально зміниться і роль звичайного солдата на полі бою.

«Солдат майбутнього — це оператор, інженер, аналітик. Нинішня піхота стане розумом бойової машини», — підсумував Андрій Коваленко.

Він наголосив, що у війні майбутнього перевагу матиме не кількість солдатів, а якість та швидкість прийняття рішень, ефективність планування та технологічна перевага використовуваних алгоритмів і новітніх засобів ведення війни.

«Якщо сказати простою мовою — якість та швидкість постановки задач, планування і технологічна якість алгоритму визначатиме перевагу на фронті, так само як і кількість нових засобів війни. Не кількість людей на полі бою», — резюмував керівник ЦПД.

Реклама

Нагадаємо, класичні десанто-штурмові війська у ході війни змінюють тактику бойових дій і перетворюються на технодесант. Один з лідерів модернізації — 25-та Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.