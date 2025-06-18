На Тернопільщини викрили зухвалі корупційні схеми у двох ТЦК

Нацполіція України / © Національна поліція України

Реклама

Правоохоронці Тернопільщини викрили корупційні оборудки в двох територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції виявили дві різні схеми заробітку на військовозобов’язаних.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Схема №1: «Непридатний до служби» за $20 000

В одному з районних ТЦК військовий разом зі своїм спільником, колишнім співробітником цього ж підрозділу, обіцяли чоловіку оформити документи, які б визнали його непридатним до військової служби. За таку «послугу» вони вимагали 20 тисяч доларів США.

Реклама

Національна поліція України. / © Національна поліція України

Схема №2: Зняття з розшуку в системі «ОБЕРІГ»

Співробітник іншого ТЦК вирішив «заробити» на мешканці Тернопільщини, який перебував у розшуку в системі «ОБЕРІГ» (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів). Фігурант запропонував чоловікові «домовитись» з посадовцями про зняття його з розшуку. Спочатку він попросив перерахувати на свою банківську картку 1000 гривень авансу, а потім — 700 доларів США за всю «послугу».

Національна поліція України. / © Національна поліція України

Усім трьом зловмисникам, двом чинним та одному колишньому працівнику ТЦК, вже оголошено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, У Сумській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловік відмовився отримувати «бойову» повістку та ухилився від мобілізації.

Реклама