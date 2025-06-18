В Тернопольской области разоблачили дерзкие коррупционные схемы в двух ТЦК

Нацполиция Украины / © Национальная полиция Украины

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Правоохранители Тернопольщины разоблачили коррупционные сделки в двух территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственные полиции обнаружили две разные схемы заработка на военнообязанных.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Схема №1: «Непригоден к службе» за $20 000

В одном из районных ТЦК военный вместе со своим сообщником, бывшим сотрудником этого же подразделения, обещали мужчине оформить документы, которые сочли бы его непригодным к военной службе. За такую «услугу» они потребовали 20 тысяч долларов США.

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Национальная полиция. / © Национальная полиция Украины

Схема №2: Снятие с розыска в системе «ОБЕРЕГ»

Сотрудник другого ТЦК решил «заработать» на жители Тернопольщины, который находился в розыске в системе «ОБЕРЕГ» (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов). Фигурант предложил мужчине «договориться» с чиновниками о снятии его с розыска. Сначала он попросил перечислить на свою банковскую карту 1000 гривен аванса, а затем 700 долларов США за всю «услугу».

Национальная полиция. / © Национальная полиция Украины

Все трое злоумышленников, два действующих и один бывший работник ТЦК, уже объявлены о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, В Сумской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

По данным суда, в феврале 2024 года мужчина отказался получать «боевую» повестку и уклонился от мобилизации.

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