В Киеве увеличилось количество погибших после атаки РФ: Кличко уточнил данные

Последствия попадания в Киеве

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Число жертв массированной вражеской атаки на Киев 17 июня возросло. Подтверждена гибель 28 жителей столицы.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

Спасатели продолжают работать на местах разрушений, разбирая завалы. Им помогают работники столичных коммунальных служб.

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Напомним, по состоянию на 16:00 была подтверждена гибель 27 человек.

Ранее сообщалось, в ночь на 17 июня россияне в очередной раз атаковали города Украины. Киев, Одесса и Запорожье получили значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.

Число погибших в Киеве после массированной российской атаки 17 июня продолжает увеличиваться. Хотя утром 18 июня мэр столицы сообщал о 22 жертвах, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям впоследствии уточнила данные, подтвердив 28 погибших.

Больше всего пострадал Соломенский район, где российская баллистическая ракета попала прямо в многоэтажку. Из всех погибших, 23 жертвы — это жители именно этого дома, чей подъезд был полностью разрушен, а люди оказались под завалами.

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Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты совершили масштабное нападение на Киев, применив 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Последствия этой массированной атаки были зафиксированы в 27 различных локациях города.