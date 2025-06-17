Почему в Киеве "занизили" количество погибших: глава МВД объяснил

Обстрел в Киеве / © МВС

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В результате ночных российских обстрелов по Украине по состоянию на 17:30 погибли 12 человек. Из них 10 человек погибли в Киеве, еще двое деблокированы из-под завалов в Одессе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью. В то время как начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко еще утром писал о 14 погибших.

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Как пояснил Игорь Клименко, во время поисково-спасательных работ часто находят фрагменты тел. Их сначала регистрируют в виде отдельных погибших. Окончательное количество жертв подтверждают криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории.

На местах попадания в жилищную инфраструктуру продолжают работать спасатели и полиция. Особенно интенсивная спасательная операция продолжается в двух локациях в Киеве, поскольку под завалами еще могут находиться люди. Работы не прекратятся, пока не найдут всех.

Напомним, в ночь на 17 июня российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев.

Основные удары пришлись на жилые районы столицы. В частности, на Соломенке были атакованы две многоэтажки, в одной из которых разрушен подъезд.

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По словам главы МВД Игоря Клименко, баллистическая ракета пробила девять этажей многоэтажки, буквально «сложив» подъезд. В Киеве 17 июня во время массированной атаки России было повреждено несколько общежитий Киевского авиационного института (ранее Национальный авиационный университет).