НАТО готовит коммюнике без Украины: в США объяснили, почему так может произойти

Посол США при НАТО Мэтью Витакер. / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится оставить простор для переговоров с Россией, поэтому окончательное коммюнике саммита НАТО в Гааге может не содержать упоминания о вступлении Украины в Альянс.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в ходе дискуссии на Брюссельском форуме German Marshall Fund.

Витакер прокомментировал информацию Bloomberg о том, что в проекте итогового заявления саммита только одна страница без упоминания о пути Украины к членству.

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"Мы в процессе переговоров. Да, Bloomberg, очевидно, имеет предварительный вариант. Но мы — организация консенсуса. Нужно согласие всех 32 союзников. И в контексте нынешних переговоров о прекращении огня нужно оставить достаточно простора для президента Трампа и его команды вести эти переговоры", — отметил дипломат.

Он признал, что часть союзников не готова поддержать шаги по вступлению Украины в НАТО уже сейчас, но подчеркнул:

"Россия не должна иметь права вето. Это решение должны принимать 32 союзника".

Витакер также подчеркнул, что Украина в будущем может стать мощным производителем оборонных решений для НАТО, поскольку Альянс уже сейчас учится в ВСУ, как эффективно вести войну.

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Зеленский на саммитах G7 и НАТО

Посол подтвердил, что президент Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в определенном формате, а также присутствует на встрече G7.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский встретиться с Трампом, и будет ли на саммите сенатор Джей Ди Венс (известный своей критикой помощи Украине), Витакер ответил:

"Венс - мой друг, но, насколько мне известно, он не будет присутствовать. Что касается Зеленского - да, думаю, мы присутствуем в полной мере. Европейская безопасность остаются приоритетом, и мы должны убедиться, что НАТО остается сильным и боеспособным".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает свой необратимый курс к членству в Альянсе, даже если эта перспектива не будет упомянута в итоговом коммюнике саммита.

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