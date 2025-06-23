Модернізовані безпілотники РФ: у чому їхня загроза та як захиститися

Дрон-камікадзе типу Shahed

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Росіяни продовжують вдосконалювати свої ударні безпілотники, збільшуючи їхню руйнівну силу.

Останнім часом армія РФ почала масово застосовувати модернізовані «Шахеди» з потужнішими бойовими частинами та зі штучним інтелектом.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про модернізовані Росією БпЛа.

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Як росіяни модернізують «Шахеди»

За останні місяці ворог атакував Україну величезною кількістю безпілотників. Експерти зауважують, що ворог удосконалив свою зброю.

У травні 2025 року аналітики Defense Express повідомляли, що окупанти розпочали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Росіяни почали оснащувати безпілотники такого типу важчими (90 кілограмів) комбінованими бойовими частинами російського та іранського виробництва замість колишніх 50 кілограмів.

Російська версія бойової частини маркується як кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальна (КОФЗБЧ) і містить вибухівку ТГФ-35П2 з додаванням металевих гідридів, що забезпечує температуру горіння до 3500°C. Іранські боєголовки також важать 90 кілограмів і поєднують кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але без запалювальних елементів. Їх вибухівка — на основі октогену з алюмінієм і детонатором із гексогену.

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Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua розповів, що атака «Шахеда» супроводжується і роботою над тим, щоб цей БпЛА не втрачав звичної швидкості (окупанти на деякі з них чіпляють потужні двигуни — Ред.) й маневреності.

У коментарі сайту ТСН.ua льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що модернізовані «Шахеди» можуть збільшувати швидкість удвічі. Тому українці під час повітряної тривоги можуть чути характерний звук таких безпілотників — гучний свист.

За словами експерта, завдяки встановленню турбореактивних двигунів швидкість деяких моделей зросла до 200–400 км/год, а в окремих випадках — навіть до 500–700 км/год.

На початку червня 2025 року ЗСУ вперше виявили «Шахед» з камерою, радіокеруванням з РФ і штучним інтелектом (машинним зором). Як повідомив експерт з РЕБ Сергій Флеш, радіомодем дозволяє керувати дроном на відстані до 150 км від кордону РФ або лінії фронту.

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Згодом ЗСУ виявили ворожий безпілотник, бойова частина якого має в‘язку речовину, що горить навіть у суміші з піском.

Відомо, що вага цієї частини ворожого дрона сягає 70 кг.

Яку небезпеку становлять удосконалені російські безпілотники

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що можливість «Шахедів» літати на висоті до 4–5 км та заходити з різних напрямків ускладнює роботу мобільних вогневих груп і знижує ефективність ППО.

«Модернізовані» російські безпілотники можуть атакувати під кутом, з «гірки», заходячи на ціль з висоти до 4 км, що ускладнює їх перехоплення для ЗСУ.

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Своєю чергою німецький аналітик Юліан Рьопке розповів про небезпеку від російських «Шахедів» з камерами та штучним інтелектом.

Він зазначив, що на відміну від німецьких дронів HF1, які керуються операторами, російські БпЛА практично некеровані та не розрізняють військові й цивільні цілі.

«Вони (російські оператори дронів — Ред.) просто дають інформацію «Шахеду» чи іншому безпілотнику летіти 200 кілометрів і бити по всьому, що зустрінеться на його шляху. Ми це бачили в Сумах, коли дрони били по автобусах», — зауважив аналітик.

За його словами, так росіяни тестують технології, що робить їх особливо небезпечними: дрони часто долітають далеко за лінію фронту, збільшуючи ризик ураження цивільних об’єктів.

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Окрім того, «Шахеди» більш небезпечні для цивільного населення, ніж ракети. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI», капітана першого рангу Павла Лакійчука, вони «завдають ударів масовано та мають психологічний вплив».

Росія нарощує виробництво безпілотників

Експерти попереджають, що Росія нарощує виробництво безпілотників.

За останній рік випуск «Шахедів» зріс ушестеро. Як повідомив експерт Богдан Долінце, якщо рік тому РФ використовувала близько 500 таких дронів на місяць, то тепер цей показник сягає понад 5000 запусків, більшість з яких — «Шахеди».

Крім того, з’явилася значна кількість безпілотників-імітаторів і фальш-цілей, що ускладнює роботу ППО, додав експерт.

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Своєю чергою авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі ТСН.ua зазначив, що Росія наразі використовує до 500 дронів на добу (переважно «Шахедів» та імітаторів), але на тисячу щоденних атак (про що раніше заявляли різні ЗМІ — Ред.) наразі не здатна.

«Очікувати можна однієї тисячі дронів і навіть двох. Але давайте будемо об’єктивними. Якщо РФ застосовуватиме таку кількість „Шахедів“, то наступного дня нальотів на Україну взагалі не буде або вони будуть мінімальними — десь до 50 безпілотників. Тому я не думаю, що нам у найближчій перспективі загрожує до однієї тисячі дронів на добу», — запевняє авіаційний експерт.

Однак Сергій Бескрестнов попереджає що РФ зовсім скоро матиме можливість запускати до 800 шахедів на добу замість 300–400.

Також він зазначив, що країна-агресорка готується до будівництва ще одного заводу, а отже, не виняток, що РФ найближчим часом у рази збільшить виробництво БпЛА.

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Як вберегтися від безпілотників ворога

Для ефективної боротьби з безпілотниками потрібне перерозподілення ППО, зазначає Роман Світан.

Він переконаний, що оптимальним варіантом протидії ворожим дронам стане залучення авіації.

«Більша кількість авіації, ближче до міст прикриття, перерозподіл зон відповідальності, щоб можна було чітко розподілити, щоб своїх не збивати, маю на увазі, щоб наші літаки наші ЗРК не збивали. Friendly fire так званий. Ось щойно ППО перерозподілиться, я думаю, це питання зникне. Тоді росіяни ще щось придумуватимуть, їм треба буде креативити», — зазначив Роман Світан.

Також він наголосив, що турбореактивні двигуни залишають потужний тепловий слід, що дозволяє ефективніше використовувати ракети з тепловими головками самонаведення.

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Тим часом експерт Ігор Романенко пропонує два способи протидії російським дронам, це:

превентивні удари — уражати виробничі потужності та склади БпЛА в самій Росії;

перехоплення в повітрі.

Однак голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» вважає єдиним способом протидіяти ворогу — це налагодити масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, а також навчання військових по всій Україні їх використанню.

Колишній речник Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що модернізовані «Шахеди» з потужнішою 90-кілограмовою бойовою частиною можуть загрожувати навіть укриттям за «правилом двох стін».

Тому він радить громадянам під час повітряної тривоги ховатися лише в «сертифікованих укриттях». За його словами, міжповерхові майданчики в під’їздах — небезпечне сховище, оскільки сходові конструкції часто руйнуються першими під час ударів.

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Тим часом повітряне командування «Захід» заявляє про створення підрозділів зенітних дронів для боротьби з «Шахедами». Ініціативу схвалили в РНБО, де впевнені, що це значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

«Це такий же перспективний напрямок, як колись були роти ударних БпЛА», — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він також анонсував масове впровадження дронів зі штучним інтелектом у найближчому майбутньому.

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