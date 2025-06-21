Зеленський спростував фейки про Patriot і розповів про нову українську зброю проти "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про знищення систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, жодна з цих установок не постраждала внаслідок масованих ракетних атак Росії.

Про це президент України повідомив під час розмови з журналістами.

«Перше, що стосується Patriot — хочу спростувати інформацію — внаслідок цих масованих ударів жодна із систем Patriot не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа — це не відповідає дійсності», — зазначив президент.

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Він також повідомив про нові підходи в боротьбі з дронами-камікадзе «Шахед». За словами Зеленського, наразі близько третини таких дронів збивають мобільні вогневі групи, які вже майже не використовують кулемети, а працюють з новою зброєю — зокрема, перехоплювачами.

«Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює», — додав Зеленський.