Росія вдарила по Харкову новим дроном "Молнія": що відомо

Ворожий дрон «Молнія» / © із соцмереж

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Вдень 21 червня росіяни завдали дронового удару по Харкову. Для атаки ворог використав новий безпілотник «Молнія».

Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу «Молнія», повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Наслідки атаки

Відомо, що уламки безпілотника впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа.

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На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці прильоту працюють профільні служби.

Зазначимо, що з осені 2024 року Росія регулярно використовує нові дрони «Молнія» для ударів по прифронтових містах.

Що відомо про ворожий безпілотник «Молнія»

«Молнія» — це дешевий і примітивний дрон, проте він здатний переносити від 3 до 5 кілограмів вибухівки, що робить його небезпечною зброєю. Для ефективної протидії цим БпЛА потрібне посилення радіоелектронної боротьби та увага кулеметних розрахунків. Окупанти змінюють частоти управління дронами, ускладнюючи їх виявлення та нейтралізацію.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, застосувавши 280 засобів повітряного нападу.

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