Сумщина тримається: Зеленський заявив про провал планів РФ на прикордонні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російська Федерація мала різні плани та наміри щодо Сумщини. Окупантам треба результат, тому вони вдають «успіх» на фронті.

Про це президент України повідомив під час розмови з журналістами.

«Була Ставка. На сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі», — сказав він.

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Президент запевнив, що Сумщина залишається під надійним захистом українських сил.

«Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому). Це, до речі, велика проблема для „рускіх“. Вони хочуть „продати“ успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. 23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку. За цей тиждень 200 метрів вони просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама», — додав він.

Нагадаємо, армія РФ продовжує обстрілювати Сумщину. Сили оборони звільняють від окупантів деякі населені пункти області. Ситуація на кордоні залишається напруженою.

Протягом доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. У Сумській громаді поранено 75-річну жінку, повідомили в ОВА.

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Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що «Росія не має на меті захопити місто Суми», але він не виключає таку можливість.