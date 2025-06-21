Зловмисника затримано / © Associated Press

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В Одеській області правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який жорстоко вбив рідного батька через пса.

Про це повідомили у поліції регіону.

«48-річний чоловік сповістив медиків про те, що він виявив вдома свого літнього батька без ознак життя. Прибувши за місцем виклику, лікарі виявили на тілі небіжчика поранення, про що сповістили до поліції», — йдеться у повідомленні.

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Поліцейські встановили, що до смерті 72-річного чоловіка причетний його син. Останній розповів, що вдарив ножем батька, коли той спав, бо винуватив його у смерті свого хворого пса. Чоловік нібито не придбав на прохання сина для домашнього улюбленця ліки.

Слідчі встановили, що знаряддям вбивства був не ніж, а самозарядний мисливський карабін, зареєстрований на фігуранта. Саме з нього останній здійснив кілька пострілів у груди батька.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловік вбив свою колишню дружину та тещу. Більше про це читайте у новині.

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