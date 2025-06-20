Путін зробив цинічну заяву про окупацію Сум

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не виключає подальшого захоплення українських Сум російською армією.

Про це він говорив під час виступу на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі (ПМЕФ).

«У нас немає такого завдання — забрати Суми. Але загалом я цього не виключаю», — цинічно заявив господар Кремля.

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Водночас президент держави-агресорки вигадав якесь «давнє правило», за яким, на його думку, все захоплене російською армією переходить у власність Москви.

«Ви знаєте, у нас є давнє правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше», — самовпевнено та нахабно заявив Путін.

Нагадаємо, раніше на цьому ж форумі господар Кремля заявив, що Москва нібито не вимагає капітуляції України, а лише сподівається на визнання втрати окупованих територій.