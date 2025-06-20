ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2801
Час на прочитання
1 хв

Путін зробив цинічну заяву про окупацію Сум

Господар Кремля вигадав «давнє правило», за яким усе захоплене російською армією переходить у власність Москви.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не виключає подальшого захоплення українських Сум російською армією.

Про це він говорив під час виступу на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі (ПМЕФ).

«У нас немає такого завдання — забрати Суми. Але загалом я цього не виключаю», — цинічно заявив господар Кремля.

Водночас президент держави-агресорки вигадав якесь «давнє правило», за яким, на його думку, все захоплене російською армією переходить у власність Москви.

«Ви знаєте, у нас є давнє правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше», — самовпевнено та нахабно заявив Путін.

Нагадаємо, раніше на цьому ж форумі господар Кремля заявив, що Москва нібито не вимагає капітуляції України, а лише сподівається на визнання втрати окупованих територій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie