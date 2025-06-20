ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Російський безпілотник ударив по багатоповерхівці у Сумах

Внаслідок ворожого удару постраждала одна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака безпілотника

атака безпілотника / © tsn.ua

У п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

За його словами, внаслідок ворожого удару постраждала одна жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Напередодні, 19 червня, російські окупанти також атакували безпілотниками житловий сектор у Сумах. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі міста загорілася одна із будівель.

Нагадаємо, 20 червня російська армія атакувала дронами прикордоння Сумської області, пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie