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Російський безпілотник ударив по багатоповерхівці у Сумах
Внаслідок ворожого удару постраждала одна жінка.
У п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
За його словами, внаслідок ворожого удару постраждала одна жінка, яку госпіталізували до лікарні.
Напередодні, 19 червня, російські окупанти також атакували безпілотниками житловий сектор у Сумах. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі міста загорілася одна із будівель.
Нагадаємо, 20 червня російська армія атакувала дронами прикордоння Сумської області, пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.