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Росіяни атакували Суми: спалахнула пожежа
Пожежу у Сумах вдалося загасити.
Пізно ввечері 19 червня РФ атакувала Сумську громаду безпілотниками.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у повідомленні у соцмережах.
Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу загасили.
На щастя, люди не постраждали.
Тривога триває, на Сумщині зберігається загроза. Залишайтеся в укриттях.
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