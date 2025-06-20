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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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166
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1 хв

Росіяни атакували Суми: спалахнула пожежа

Пожежу у Сумах вдалося загасити.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Пізно ввечері 19 червня РФ атакувала Сумську громаду безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у повідомленні у соцмережах.

Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу загасили.

На щастя, люди не постраждали. 

Тривога триває, на Сумщині зберігається загроза. Залишайтеся в укриттях.

Раніше повідомлялося, що РФ знову вдарила по Сумах з артилерії: що відомо.

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру у Сумах з РСЗВ.

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