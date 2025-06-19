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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

Окупанти просунулися на Сумщині та Донеччині — мапи DeepState

Дізнайтеся останні дані про наступ російських військ у Юнаківці, Олександро-Калиновому та Одрадному.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські окупанти просуваються в Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог просунувся в Юнаківці, біля Олександро-Калинового та Одрадного», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на Сумському напрямку російські війська мають просування, але зараз вони не можуть прорвати українську оборону. Наступ росіян на цій ділянці фронту, зокрема в напрямку Сум, захлинувся.

Юнаківка / © Deepstatemap

Юнаківка / © Deepstatemap

Олександро-Калинове / © Deepstatemap

Олександро-Калинове / © Deepstatemap

Одрадне / © Deepstatemap

Одрадне / © Deepstatemap

Нагадаємо, армія РФ просувається на 15–20 км щодня, ЗСУ виснажені, а США можуть відійти з фронту підтримки. WELT аналізує три можливі сценарії завершення війни в Україні: від повної перемоги Росії до замороженого конфлікту.

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