Аналітики назвали напрямок, який РФ обрала пріоритетним для своїх атак

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Росіяни відновили масштабні механізовані атаки на Торецькому напрямку, що може сигналізувати про те, що вони обрали цю ділянку пріоритетною для свого наступу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазанчили, що 17 червня російські війська здійснили механізовану атаку чисельністю взводу на цьому напрямі.

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Зокрема, геолокаційні кадри показують, що росіяни здійснили механізовану атаку на захід від Яблунівки (на захід від Торецька). Також повідомлялося, що російські війська здійснили механізовану атаку чисельністю роти біля Костянтинівки, однак ЗСУ знищили 15 одиниць важкої техніки та вісім моторизованих транспортних засобів.

У ISW наголосили, що від зими 2024–2025 років механізовані атаки росіян стали більш рідкісними, ймовірно, через можливості українських безпілотників та скорочення постачання бронетехніки Росією. Водночас російські війська все більше покладаються на цивільні транспортні засоби, всюдиходи та мотоцикли для наступів.

«Російські механізовані атаки на Торецькому напрямку можуть вказувати на те, що російське військове командування має намір віддати пріоритет цьому сектору фронту», — йдеться у звіті.

За даними Генштабу 19 червня, на Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення.

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Нагадаємо, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петрич попереджав про те, що РФ підтягує елітні підрозділи до Часового Яру. Армія ворога наростила наступальний потенціал для штурмів міста. Зокрема, росіяни збільшили кількість мототехніки для атак у міській забудові.