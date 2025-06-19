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Оккупанты продвинулись на Сумщине и Донетчине — карты DeepState
Узнайте последние данные о наступлении российских войск в Юнаковке, Александро-Калиновом и Отрадном.
Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
«Враг продвинулся в Юнаковке, возле Александро-Калинового и Отрадного», — говорится в сообщении.
Отметим, что на Сумском направлении у российских войск есть продвижение, но сейчас они не могут прорвать украинскую оборону. Наступление россиян на этом участке фронта, в частности в направлении Сум, захлебнулось.
Напомним, армия РФ продвигается на 15–20 км ежедневно, ВСУ истощены, а США могут отойти с фронта поддержки. WELT анализирует три возможных сценария завершения войны в Украине: от полной победы России до замороженного конфликта.