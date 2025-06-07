ВСУ держат оборону на фронте / © Getty Images

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Летнее наступление российских оккупантов уже началось и военные командиры России надеются на прорыв на поле боя, особенно на Донбассе.

Об этом пишет издание Independent.

Время наступления выбрано не случайно, поскольку летние листья обеспечивают лучшее укрытие. Кроме того, РФ в течение зимы укрепляла личный состав, устраняла технические недостатки, совершенствовала тактику и повышала эффективность своих беспилотников.

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«Россия явно переориентировала свои основные усилия на постоянную дестабилизацию Украины. Оккупанты возобновили свои атаки вокруг Покровска и Константиновки на восточном фронте. Цель — попытаться оцепить украинские войска и перерезать пути поставки в Краматорск, административный центр Донецкой области, который находится под контролем Украины», — отмечают журналисты.

Медиа считает, что у Украины нет возможности вытеснить Россию из своих земель в этом году.

«Дональд Трамп в этом году не предоставил ни одной новой военной поддержки. Около 3,85 миллиарда долларов остаются неизрасходованными из предыдущих ассигнований», — напоминает издание.

Украина неоднократно предлагала 30-дневное прекращение огня и личные встречи между Владимиром Зеленским и Путиным. Усилия США по посредничеству в перемирии ни к чему не привели, пока Россия пытается захватить больше Украины.

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«Путин, возможно, и отказался от смены режима, но хочет захватить все территории, незаконно аннексированные Россией — Запорожье, Херсон, Луганск и Донецк, а также сохранить Крым. Если ему это удастся, он может убедить европейских лидеров, что мир по линиям, определенным Кремлем, является наименее плохим результатом», — продолжили журналисты.

Этим летом главными целями диктатора остаются центральный участок восточного фронта, но он также настойчиво продвигается на северной границе Украины, осуществляя вторжение и захват небольших пограничных сел.

Напомним, войска России с мая пытались одновременно продвигаться на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также в приграничных районах Сумской области. За последнюю неделю мая оккупанты захватили 18 населенных пунктов в трех областях Украины, подсчитал Bild.

Главком Александр Сырский заявил, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении, где совершает активные наступательные действия.

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